На бездомных животных в РТ будут выделять вдвое больше денег

Сегодня на заседании Госсовета РТ принят законопроект, меняющий методику расчета субвенций на содержание и отлов бездомных животных.

"Теперь данная субвенция учитывает расходы, потраченные на отлов безнадзорных животных, их транспортировку в приют для животных и возврат безнадзорных животных, не проявляющих агрессивности, на прежние места их обитания, лечебно-профилактические мероприятия в отношении безнадзорных животных, их содержание в приюте, стерилизацию (кастрацию), усыпление безнадзорных животных, имеющих тяжелые неизлечимые заболевания или травмы", - сообщают в пресс-службе органа власти.

Документ разработан в целях приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Принятие закона потребует дополнительных денег: если в этом году объем субвенций составил 27,5 миллиона рублей, то теперь эта сумма увеличится до 56,5 миллиона.