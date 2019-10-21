СМИ опубликовали запись налета на ювелирный салон с участием казанской кассирши

Кассирша Роза Аглемзянова из Казани, которая в 2009 году украла из "Раффайзенбанка" 11 миллионов и пряталась 10 лет, была задержана по делу о разбойных налетах на ювелирные магазины.

В течение этого времени Роза жила под именем Ольги Чекалиной, пишет "Фонтанка.ру". Настоящим это имя было для одной из жительниц Дзержинска,и в октябре 2009 она обратилась в полицию с заявлением о краже паспорта. Документ аннулировали, однако кассирша из Казани успела получить по нему водительские права и использовать для регистрации.

"Фонтанка.ру" опубликовала видеозапись с одного такого налета. На кадрах видно, насколько агрессивно и решительно действовали налетчики. Кражи 2011-2013 годов из нескольких салонов украшений в Петербурге оставались нераскрытыми, пока летом 2019 года возлюбленный Розы Аглемзяновой не дал показания. Он назвал троих сообщников, но не Розу. Ее нашли сразу после ареста подельников.