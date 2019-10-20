Росгвардейцев в России предложили проверять на детекторе лжи

В Госудуму внесен законопроект, предлагающий обязать военнослужащих, сотрудников Росгвардии и тех, кто поступает на службу, проходить проверку на полиграфе. Об этом пишет "Парламентская газета".
Проверка позволит более тщательно отбирать кандидатов и повысить доверие общества к структуре, говорят инициаторы нововведения. За отказ проходить проверку Росгвардейцам может грозить увольнение.
Также авторы законопроекта отметили, что сейчас такие методы используются в ФСБ и они доказали свою эффективность.
комментарии
Один вопрос на лояльность к кое-какой личности - и пня под сраку если что. И плевать, что человек ПРОФИ,