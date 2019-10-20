Соцсети: В Альметьевске учительница заклеила скотчем рты первоклашкам

В соцсетях бурю возмущения вызвал анонимный пост о действиях учительницы 1-го класса 25-й школы в Альметьевске. «Учительница Н…В… заклеила скотчем рты первоклашкам за то что якобы разговаривал на уроке», - написал автор. (пунктуация и орфография сохранены).

В комментариях к посту Ильгиз Ахметшин, назвавший себя отцом одного из первоклашек, заявил, что уже обратился в полицию и сейчас дело передали на проверку в следственный комитет. «Но эта учительница все ещё работает, и другие мамаши за неё горой стоят, в том числе и мама второго мальчика, которому она заклеила рот скотчем, хотя поначалу громче всех кричала, что побежит в управление образования!»

«Я в шоке!!! А если у ребёнка нос не дышит или астма, как у моего, он же может умереть. Ужас, увольнять сразу надо таких учителей!», - пишут горожане. «И запрещать преподавать навсегда». «Таким садисткам место не в школе, а в психушке или тюрьме. Материал надо так преподносить интересно, чтоб дети увлечены были. Тогда и молчать будут».

Под тем же постом позже появился комментарий со страницы Ирины Павловской, начальника управления образования Альметьевска: «По вопросу неправомерных действий учителя СОШ 25 в отношении ребенка, сообщаем, что в настоящее время ведётся проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры».

Можно ли его считать официальным комментарием ведомства, пока неясно, самой Ирины Павловской на данный момент нет на рабочем месте, а на ее странице «Вконтакте» поставлен статус «меня взломали».

Какое наказание, по-вашему, должен понести учитель?