Смерть на рабочем месте: в Казани снизилось число погибших на производстве

С начала года в столице РТ на рабочем месте погибло 10 человек, и это на треть меньше, чем в аналогичный период 2018 года. Наиболее опасными остаются сферы строительства и производства - на их долю приходится по 4 случая с летальным исходом. Такие данные приводят в мэрии Казани.

Снизилось и общее число травмированных: их зафиксировано 46, что меньше прошлогодних показателей на 10%. Из общего числа происшествий 24 закончились для пострадавших тяжелыми последствиями, а 12 были признаны непроизводственными: они связаны с ухудшением самочувствия людей на фоне общего заболевания.