«Не повезло кабанам»: в Лаишевском районе водитель сбил сразу 15 животных

Информация об аварии с участием диких животных появилась в социальных сетях вчера. Пользователи опубликовали видеозапись, на которой можно заметить лежащих на обочине кабанов, сбитых проезжающим автомобилем. Как пишет "Камская новь", это был "Porsche Cayenne", а его водитель не выбрал безопасную скорость.

В комментариях пользователи подтвердили: на дороге недалеко от села Бутыри стайки кабанов видят довольно часто.

"Кстати, если ехать из Лаишево, повернуть на Совхоз, то после кладбища тоже встречается семейство кабанов"

"Сейчас сезон, будьте аккуратнее"

"Очень жаль кабанов! И очень жаль автомобилистов! Никому не желаю такой ситуации"