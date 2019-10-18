Казанский футболист оказался в реанимации после матча со «Спартаком»

Сегодня в ходе матча "Рубин" - "Спартак", который проходил на домашнем поле московской команды, тяжелую травму получил дублер казанского футбольного клуба.

"Защитник @TeamRussia и @fcrk Вячеслав Фомин получил тяжёлую травму в матче молодёжного первенства против @fcsm_youth, после чего потерял много крови и сейчас находится в реанимации", - написали об инциденте в твиттер - аккаунте "Молодежная сборная".

Молодой человек неудачно упал на колено игрока "Спартака". Ему сделали операцию, внутренние органы не повреждены. Ранее были предположения, что у футболиста разрыв селезенки. Сейчас Фомин находится в больнице в Москве.