“Возможно, что этим занимаются участники ОПГ”: в Казани детей поймали на кражах

В конце 80-х - начале 90-х годов столица Татарстана славилась не спортом и культурой. Казань гремела по всей стране молодежной преступностью. Сейчас "казанский феномен" стал историей, но несовершеннолетние правонарушители не исчезли. Более того, по данным прокуратуры РТ, с начала 2019 года число преступлений, совершенных детьми, в республике выросло на 25,9% - это почти сотня преступлений.

На днях полицейские РТ сообщали сразу о двух таких эпизодах.

Один из несовершеннолетних вместе с 20-летним товарищем ограбили бытовку около строящегося дома по улице Хади Такташ. Они сбили навесной замок и вынесли инструменты стоимостью 290 тысяч рублей. О краже сообщил прораб строительной компании. Похитителей задержали, один из них оказался 16-летним учеником одной из школ Вахитовского района. Парень ранее уже был судим.

Спустя несколько дней, 17 октября, в дежурную часть с сообщением об угоне машины обратился студент КНИИТУ им. Туполева. Он оставил свой ВАЗ-2106 во дворе на улице Короленко вечером, а утром его уже не было. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и в этот же день нашли угнанную машину, она стояла на улице Волгоградской. Еще через день задержали двух подозреваемых, оба - подростки 2003 года рождения, один из них учится в школе Авиастроительного района.

В общем числе преступлений удельный вес тех, что были совершены подростками, тоже вырос.

"Наблюдается тенденция роста тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных подростками. Значительный рост таких преступлений произошел в Казани, Альметьевском, Арском, Бугульминском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Менделеевском, Нижнекамском, Тетюшском и Чистопольском

районах. При этом особую тревогу вызывает увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в группе, общественных местах, состоянии алкогольного опьянения" - говорят в прокуратуре.

Иллюстрацией служит еще один случай, произошедший на днях.

20 октября утром в БСМП Набережных Челнов с проникающим ножевым ранением грудной клетки привезли мужчину 1980 года, уроженца Кировской области.

По подозрению в нападении задержали 15-летнего учащийся одной из школ города. Подросток рассказал, что с потерпевшим распивал спиртные напитки. Началась словесная перепалка, он схватил нож и ударил собутыльника в грудь. Полицейские выяснили, что школьник состоит на учете в ПДН.

Утверждать о причастности этих детей к каким-либо группировкам могут только правоохранительные органы, но в целом статистика вызывает опасения. Мы попросили прокомментировать ситуацию Роберта Гараева, экс-группировщика и основателя паблика "Казанский феномен", исследователя явления.

Роберт, как сегодня обстоит ситуация с молодежными ОПГ в Казани?

Несмотря на стереотип о том, что "казанский феномен" закончился в 90-х, на самом деле, группировки никуда не девались. Они существуют и сейчас, в меньшем количестве, не на авансцене.

Отличаются чем-то современные группировщики от постсоветских?

"Из моих интервью с представителями современных молодежных группировок я узнал, что сейчас им нельзя представляться. То есть в 80-х - 90-х если пацана на улице остановили, он обязательно должен представиться из какой он группировки. Сейчас правило - как можно меньше "светиться", наводить как можно меньше шума. Тактика ведения войн, по словам героев моих интервью, тоже изменилась. Раньше это были драки "стенка на стенку" и огнестрел, то сейчас это, скорее, "взятие в плен" врага. Заезжают во двор, видят кого-то похожего на уличного пацана, забирают, а потом созваниваются со старшими и обмениваются."

"По поводу краж и угонов - вполне возможно, что этим занимаются участники группировок. По поводу краж мне рассказывал один из участников группировок: сейчас популярна такая вещь, как кража в супермаркетах. Причем они это делают не сами, находят "лоха", оборачивают дно рюкзака фольгой, набирает в ТЦ вещей, а на выходе они не "пикают". В такой ситуации охранник не имеет права его забрать. Но тем не менее, участник ОПГ обезопашен тем, что он не сам ворует, за него это делает какой-то человек."

Есть устойчивое мнение, что в группировки детей втягивают...

"Ошибочно мнение, что кто-то кого-то втягивает в группировку. Обычно это происходит по обоюдному желанию. То есть если ты не хочешь попасть в группировку, ты в нее не попадешь. Ты там просто не нужен будешь, если ты ходишь в художественную или музыкальную школу, ты отличник. А вот если ребенок подписан на какие-нибудь АУЕ паблики, на это родителям можно обратить внимание. Потому что в целом особых признаков того, что ребенок попал в ОПГ, нет. Разве что по вечерам из дома уходит надолго, пропадает где-то."

На ваш взгляд, возможно ли повторение того “казанского феномена”?

"Повторение "казанского феномена" с тем размахом абсолютно невероятно, кончено же. Надо понимать, что когда явление было в своем расцвете - это перестройка, конец 80-х годов, в стране происходила смена эпох, мы меняли социалистическую модель на капиталистическую, народ был в растерянности и в нищете. Были особые условия, которых никогда в жизни больше не будет. В том виде "казанский феномен" не повторится, этого бояться, я думаю, не стоит. Хотя какого-то всплеска группировочного можно ожидать при падении уровня достатка граждан, что вполне возможно прогнозировать в ближайшие годы."