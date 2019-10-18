Нашли кассиршу, которая 10 лет назад ограбила казанский банк. Ее считали мертвой

В Петербурге задержали уроженку Татарстана, которая 10 лет назад вынесла из "Раффайзенбанка" Казани 11,4 миллиона рублей. Все это врем она жила под чужим именем. Об этом пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Известно, что в 2009 году 24-летняя Роза Аглемзянова работала кассиром. В один из дней она беспрепятственно пронесла через охранников Райффайзенбанка 11,4 млн рублей. Больше в банке ее не видели.

Поиски девушки не увенчались успехом. В 2010 году банк добился через суд признания Аглемзяновой безвестно отсутствующей или умершей. Полиция Татарстана, комментируя обстоятельства кражи, предполагала, что кассира нет в живых: ее сожитель являлся членом преступной группировки,в которой якобы царили жестокие порядки, из за ненадобностью от девушки могли избавиться.

Из Казани Аглемзянова сбежала с дочерью и возлюбленным, его поймали в 2014 году из-за нападения на почтальонов, мужчина получил 13 лет колонии. Саму кассиршу тоже задержали из-за преступной деятельности: ее арестовали по подозрению в ограблениях ювелирных салонов.