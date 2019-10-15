Он не ориентируется в пространстве: в Казани мужчина ушел из дома и не вернулся

Поисковики "Лиза Алерт" сообщают о пропаже жителя Казани. Андреев Руслан Альбертович сегодня ушел из дома и не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи, он плохо ориентируется на местности, говорят волонтеры.

Пропавшему 38 лет, ростом около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза серые. Выходя из дома, он надел серый свитер с белым орнаментом на молнии, бордовую футболку с длинным рукавом, черные спортивные брюки и галоши.

Всех, кто видел мужчину или знает, где он находится, просят обращаться по номеру 112.

