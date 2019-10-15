В Казани экстренно сел самолет: у годовалой малышки остановилось дыхание

Сегодня, 18 октября, в 16-00 в аэропорту Казани экстренную посадку произвел самолет, следовавший по маршруту Пхукет-Москва. Причиной стала остановка дыхания у годовалой пассажирки авиалайнера Airbus A330, сообщили Prokazan.ru в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

К месту стоянки самолета заблаговременно прибыли оперативные службы и бригада скорой помощи. Но, к сожалению, несмотря на все усилия врачей, жизнь девочки спасти не удалось. Сообщается, что малышка была гражданкой Израиля.

На борту авиалайнера находилось 274 пассажира, в том числе 42 ребенка и 12 членов экипажа.