Машину разорвало пополам: на трассе в РТ произошла страшная авария. Видео

О лобовом столкновении двух легковых машин в Высокогорском районе РТ сообщают в МВД. По данным ведомства, участниками аварии стали "Тойота Камри" и ВАЗ-2114.

Видеозапись с места происшествия появилась в социальных сетях. На кадрах видно, что у иномарки разбита передняя часть, а Ладу просто разорвало пополам и раскидало по дороге: задняя половина лежит в кювете, перед - на проезжей части. По предварительным данным, ВАЗ выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

По данным МВД РТ, 30-летний водитель "Лады" погиб на месте, водитель и пассажир автомобиля "Тойота" получили травмы.

Пользователи соцсетей отмечают, что на этом участке аварии происходят регулярно.



