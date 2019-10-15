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Машину разорвало пополам: на трассе в РТ произошла страшная авария. Видео

Cегодня, 16:25 901 3 Автор: prokazan.ru
Водитель погиб

О лобовом столкновении двух легковых машин в Высокогорском районе РТ сообщают в МВД. По данным ведомства, участниками аварии стали "Тойота Камри" и ВАЗ-2114.

Видеозапись с места происшествия появилась в социальных сетях. На кадрах видно, что у иномарки разбита передняя часть, а Ладу просто разорвало пополам и раскидало по дороге: задняя половина лежит в кювете, перед - на проезжей части. По предварительным данным, ВАЗ выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. 

По данным МВД РТ, 30-летний водитель "Лады" погиб на месте, водитель и пассажир автомобиля "Тойота" получили травмы.

Пользователи соцсетей отмечают, что на этом участке аварии происходят регулярно. 


 

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комментарии

Горожанин
0
18 октября 2019
16:51
Все это трасса скользкая и сам Белоногов мать его
Горожанин
0
18 октября 2019
17:11
Сидите дома в такую погоду.
Гость
0
18 октября 2019
17:13
Чепырка плохая машина, аж разорвало пополам.

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