Власти Казани намерены ликвидировать пробку на Мамадышском тракте

В Советском районе для улучшения транспортной ситуации организуют дополнительный перекресток с улицы Азата Аббасова на Мамадышский тракт. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Такие изменения вносят по просьбе горожан: они неоднократно жаловались в социальных сетях на неудобства, а также оставляли заявки в интернет-приемной мэрии. В июле на перекрестке Мамадышского тракта и улицы Натана Рахлина была изменена схема движения, после чего начали возникать пробки.

"С этого дня начались жуткие пробки на выезд, в любой день недели. Пятого сентября мною замечено, что появились пробки которых никогда в жизни не было в 9 утра, в том же направлении. И сегодня была направлена жалоба в "Народный контроль", там как раз и увидел, что подобная жалоба висит уже с самого начала изменения схемы работы перекрестка" - рассказал корреспонденту Prokazan.ru местный житель Роман.

На перекрестке установили дополнительную секцию светофора, который разрешал поворот налево. Автомобилистам приходилось пользоваться "стрелкой", чтобы развернуться в сторону проспекта Победы или повернуть на улицу Натана Рахлина. Позже допсекцию демонтировали, однако проблем с пробками это не решило.

Ситуацию рассмотрели специалисты Администрации Советского района, Управления архитектуры и градостроительства, Комитета по транспорту и сотрудники ГИБДД. Совместно они приняли решение об организации дополнительного перекрестка. Также для удобства участников дорожного движения будет перенесен пешеходный переход и остановки - их разместят за перекрестком улицы Натана Рахлина и Мамадышского тракта.

Работы планируют завершить к 31 октября, уточнили в мэрии.