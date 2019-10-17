Отлетел от удара. В РТ вынесли приговор водителю, насмерть сбившему школьника

Пестречинский районный суд Татарстана вынес приговор 22-летнему водителю, насмерть сбившему школьника-велосипедиста 6 июня этого года. ДТП произошло в селе Пестрецы на улице Никольская.

Парень за рулем Daewoo Gentra на огромной скорости сбил ребенка, от чего тот отлетел на несколько метров. За жизнь школьника боролись медики, но не успели спасти его. Ранее сообщалось, что в село ребенок приехал из Казани погостить к бабушке.

«При определении вида и меры наказания, судом учтены обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного», - сообщили Prokazan.ru в Пестречинском районном суде.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и лишил прав на два с половиной года.