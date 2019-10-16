«Он считает, что татары хуже фашистов». В России требуют наказать Мединского

Вчера, 16 октября, в сети появилась петиция под названием «Запретить книгу Мединского. Он считает, что татары для России хуже гитлеровских фашистов». За 14 часов она собрала уже почти 200 голосов. Петиция адресована Минюсту и в Прокуратуру РФ.

В своей книге «Мифы о России: о русском рабстве, грязи и "тюрьме народов"» министр культуры, давая оценку месту, которое занимают татары в русском сознании, пишет:

«К сказанному можно добавить еще одно: никакой другой народ не воспринимался в народном сознании русских страшнее и хуже, чем татары. Ни шведский "потоп" XVII века, ни противостояние с Литвой и Польшей, ни две мировые войны с германцами, ни набеги варягов не впечатались так жутко в народное русское сознание. Нет в народной памяти ни поляка, ни немца, ни шведа — такого же беспощадного «сосальщика» дани, насильника и убийцы

В дореволюционной истории ни выход к Балтике в начале XVIII века, ни взятие Варшавы в 1795 году, ни взятие Берлин в середине XVIII века или Парижа в 1813 году никогда не поднимались на Руси до такого уровня значимости, как взятие Казани или Крыма. Это победа возводилась в ранг религиозной победы над "погаными", борьба сил добра и зла».

Автор петиции требует привлечь министра культуры России Владимира Мединского к уголовному наказанию за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». А его книгу «Мифы о России: о русском рабстве, грязи и "тюрьме народов"» внести в список экстремисткой литературы.

По-вашему, стоит привлекать Мединского к ответственности?