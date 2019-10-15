Казанцам обещают аномально теплую погоду

В КФУ рассказали, когда в Казани потеплеет. По словам завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии Юрия Переведенцева, с воскресенья столбики термометров поползут вверх:

"Южные потоки принесут теплый воздух: днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 9 градусов, ночью – плюс 8. Еще теплее, согласно прогнозу, будет в предстоящий понедельник – плюс 13 и плюс 10 соответственно, что аномально".

При этом в ближайшие дни в Казани будет довольно прохладно: 17 октября +9 днем и +5 ночью, в пятницу ночью до 0 градусов, днем +8.

Добавим, что с начала октября в столице РТ выпала большая часть месячной нормы осадков: 40 миллиметров при норме в 48.