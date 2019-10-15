Министр спорта РФ посетил Казань. Ему пожаловались на тренеров и низкие зарплаты

Не секрет, что Казань уже 7 лет подряд принимает у себя крупнейшие спортивные соревнования. В 2020 году в Казани пройдут первые игры СНГ по 19 видам спорта.

На этом фоне визиты федеральных министров в Татарстан стали регулярными. В минувшую субботу в столицу РТ приехал министр спорта России Павел Колобков.

По приезду в город Колобков осмотрел центр развития водных видов спорта FINA, пообщался со спортсменами, тренерами и активистами, а также с президентом республики. О чем говорили представитель власти и спортивное сообщество РТ - в нашем материале.

Культура, спорт, ЗОЖ и спортивная инфраструктура стали главными темами разговора с высшим руководством, но детали беседы министры пока решили не раскрывать.

“Очень конструктивная получилась встреча с Рустамом Нургалиевичем. Мы наметили очень серьезные планы. Павел Анатольевич не открывает занавес. я думаю его тоже придержу”- скромно прокомментировал министр спорта РТ Владимир Леонов.

О Татарстане

На встрече с журналистами и представителями спортивной общественности министр подчеркнул достижения Татарстана, качество инфраструктуры, работу дирекции и успехи спортивной политики в целом.

"То, что проходит в Казани, является образцом проведения соревнований. Татарстан можно назвать самым спортивным регионом: почти половина его жителей занята спортом. Вы являетесь лидерами по проведению крупнейших международных соревнований, и по динамике развития спорта один из лидеров. Вы выбрали еще в 2013 году сделать спорт драйвером развития всего региона. И вот эту тенденцию подхватывают другие регионы” - отметил Колобков.

Казань не только проводит международные соревнования, но и активно готовит спортсменов России и мира. На сегодняшний день в Поволжской академии спорта учится 74 студента из регионов и 1340 студентов из Турции.

О шарлатанах

Как отметил министр, почти половина населения Татарстана занимается спортом. Тренд растет, соответственно, растет спрос как на спортивные залы, так и на квалифицированные кадры.

Один из казанских активистов обратился с Колобкову с вопросом о квалификации тренеров:

"Занимаясь боевыми искусствами, ученики беспрекословно слушают своего тренера, изучают философию. Наряду с этим существуют множество лжетренеров - дилетантов. Ради безопасности детей, может быть стоит внести изменения в нормативные акты министерства спорта? И если от нас будет обоснованная четкая инициатива по регулированию данного вопроса, вы нас поддержите?"

"Поддержу!", - заявил Колобков.

Однако готовой рабочей программы для регулирования деятельности организации сейчас нет, заметил он.

Чтобы решить проблему, необходимо сформировать контрольно-надзорные органы, лицензировать организации и впоследствии регулярно их проверять. Обязать учредителей довольно сложно, это должно работать на добровольной основе, объяснил представитель власти.

О зарплатах

В 2020 году в России планируется ввести программу "Земский тренер". Цель программы - привлечь квалифицированных преподавателей физкультуры в малые города и сёла. Как оказалось, уровнем дохода недовольны не только жители провинции. Проблема низкого заработка преподавателей физкультуры распространена и в мегаполисах.

"У нас большие проблемы с привлечением молодых специалистов. Их очень тяжело привлечь и удержать, тем более, для работы в школе. С каждым годом средний возраст наших тренеров катастрофически растет" - с этой проблемой к министру обратился бывший преподаватель физкультуры.

По словам Колобкова, готовой федеральной программы для решения проблемы сейчас нет, но есть “пилот”. 50 выдающихся спортсменов, которые имеют образование и хотят стать тренерами, будут получать доплату, но в целом, по словам Колобкова, эта проблема должна решаться на региональном уровне.

"Вопрос касается не только спорта, этот вопрос касается и образования, и здравоохранения. У нас это особенно связано с тем, что приходит молодой специалист, у него нет ни результатов, ни квалификации, поэтому он попадает на самую низкую по сути ставку. И завлечь на эту ставку представляется довольно сложным", - отметил Колобков.

По завершению встречи министр высказался о своем желании развивать молодежные виды спорта. По его словам, в этом направлении уже есть проект под рабочим названием “Urban Games”.

"Это поможет нам, в том числе, и привлечь максимальное количество людей в занятия спортом. Наша задача - не организовать эту работу, а помочь людям реализовать их желания заниматься различными видами спорта и физической активностью”, - добавил Павел Колобков.

