Подробности покушения в РТ: гранату в Infiniti подложили бизнесмену из Ростова

Следственный комитет Татарстана сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения гранаты под днищем Infiniti в Лениногорске. Дело возбуждено по статье «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

Выяснились, что иномарка принадлежит бизнесмену из Ростова-на-Дону, он приехал в Татарстан с двумя знакомыми по коммерческим делам. Вчера днем, садясь в автомобиль, они заметили гранату и вызвали правоохранителей. На место выехали экстренные службы.

Как ранее сообщало МВД РТ, граната направлена на экспертизу, чтобы выяснить, настоящая ли она. Как сообщает Следком, обнаружена граната Ф-1, проводится экспертиза, устанавливаются обстоятельства случившегося.