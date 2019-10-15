Квартиры в рассрочку по канонам Шариата

Отсутствие альтернативных вариантов финансирования для покупки собственного жилья для мусульман долгое время оставалось актуальной проблемой в Татарстане. Здесь количество людей, проповедующих Ислам, больше половины населения. Но год назад ситуация была решена посредством программы «Доступное жилье по канонам Шариата» от девелопера «Унистрой» и ЖНК «Жилищные Традиции».

Инструмент для альтернативного решения

В целях поддержки мусульманских семей Татарстана застройщик в партнерстве с ЖНК реализовали программу покупки квартир в беспроцентную рассрочку.

Человек, не обладающий полной суммой для приобретения квартиры, может оплатить от 30 до 50 % ее стоимости, став членом кооператива. Оставшуюся часть кооператив вносит застройщику по соглашению, где указаны данные пайщика.

Стоимость оплаченных «квадратов» жилья фиксируется, она не подлежит пересчету. Оставшаяся часть выплачивается участником кооператива в рассрочку до семи лет. До сдачи дома цена за невыкупленные кв.м. индексируется, согласно действующей цене застройщика. Потом стоимость соответствует рыночной, по ежеквартальным оценкам независимых экспертов.

Сразу же после введения дома в эксплуатацию и постановки его на кадастровый учет участник кооператива получает ключи и может заселиться в квартиру со всей семьей и при этом выплачивать оставшуюся сумму ежемесячными платежами. После того, как вся стоимость будет оплачена, жилье регистрируется в собственность пайщика.

Данная программа разработана при участии экспертов ЦППМ «Аль-Мизан» и центра Исламской экономики и финансов при Российском Исламском институте, чему есть соответствующее документальное заключение. Она предоставляет комфортные условия покупки жилья, учитывая возможности каждой семьи и разделяя каноны Ислама.

Как стать пайщиком кооператива «Жилищные Традиции»

Чтобы стать участником кооператива нужно выполнить следующее:

1. Приехать в ближайший к вам офис ЖНК «Жилищные Традиции». Адреса офисов можно посмотреть на сайте https://znkgt.ru.

2. Выбрать квартиру, соответствующую вашим требованиям. Обратите внимание, что в данной программе участвуют все проекты компании «Унистрой»

3. Написать заявление о вступлении в ЖНК.

Стать членом кооператива можно с 16-летнего возраста. Из документов понадобится только паспорт. Теперь приобретение собственной квартиры не стоит откладывать в долгий ящик, улучшить свои жилищные условия можно уже сейчас!

*Деятельность ЖНК «Жилищные Традиции» осуществляется в рамках Федерального закона от 30.12.2004г. №215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах». Решением Банка России от 22.03.2018г ЖНК «Жилищные Традиции» включен в реестр жилищных накопительных кооперативов РФ. Членом кооператива может быть гражданин, достигший 16-летнего возраста. Размер вступительного членского взноса составляет 10 000 рублей. Размер ежемесячного членского взноса составляет 1 000 рублей. Срок паенакопления ограничен только сроком нахождения пайщика в кооперативе. В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 30.12.2004 г. №215 «О Жилищных накопительных кооперативах» член Кооператива должен обеспечить погашение затрат, связанных с оплатой государственных пошлин в отношении квартиры. Порядок покрытия возможных убытков регламентирован Уставом Кооператива, размещенным на официальном сайте znkgt.ru.

**Объемы, условия и порядок погашения рассрочки согласуются с членом кооператива.

Настоящее предложение не является публичной офертой.