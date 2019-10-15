«Казанский Коннор Маклауд»: в городе появился «бессмертный пешеход»

В соцсетях обсуждают «казанского Коннора Маклауда», переходящего дорогу на красный сигнал светофора на улице Ибрагимова. Пользователи уже окрестили его «бессмертным пешеходом».

Водитель выложил кадры с видеорегистратора, на которых видно, что мужчина спокойным шагом переходит дорогу на запрещающий сигнал. От авто его разделило буквально полметра. Из-за экстренного торможения машину немного заносит влево.

«О чем думают такие пешеходы?» - возмущаются одни комментаторы. «Потому что он знает, что "останется только один"» - иронизируют другие. «Поэтому и гнать не стоит, тем более по городу, раз такие … существуют».