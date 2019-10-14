В Казани мужчина зарезал полуторагодовалую дочь: его отправят к психиатрам

Казанца, зарезавшего свою полуторагодовалую дочку, отправят на психиатрическую экспертизу в Москву.

Суд назначил ему комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в Федеральном медицинском центре имени Сербского, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на старшего помощника руководителя Следкома по РТ Андеря Шептицкого.

В начале июля этого года мужчина нанес три смертельных ножевых ранения в шею своей маленькой дочери. После этого он пытался свести счеты с жизнью. Его задержали после оказания помощи медиками. Сообщается, что ранее мужчина был неоднократно судим.