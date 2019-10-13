Портал ProKazan.ru подготовил для наших читателей небольшой тест. Пройдите и узнайте свой уровень знания татарского языка.
Поймёшь ли ты, что говорят тебе казанские бабушки?
Cегодня, 16:15 428 5
Тест на знание татарского языка
Тест на знание татарского языка
Портал ProKazan.ru подготовил для наших читателей небольшой тест. Пройдите и узнайте свой уровень знания татарского языка.
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