«Звонил, просил о помощи»: в Альметьевске пропавший парень умер от холода

Вчера после полуночи в соцсетях Альметьевска распространили информацию о поисках молодого мужчины. Сообщалось, что он позвонил родным и сказал, что ему нужна помощь. Разыскивали его в районе Нижней Мактамы.

Сегодня знакомые мужчины сообщили порталу Prokazan.ru, что он найден мертвым: «Не успели. Он замерз… У него осталась беременная жена. Жалко жену»

В пресс-службе МВД Альметьевска данную информацию подтвердили, сообщается, что причиной смерти мужчины стало переохлаждение. Предполагается, что он мог уснуть на улице.