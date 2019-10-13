«Водитель на ногах не стоял»: казанцы «сдали» пьяного автомобилиста ГИБДД

Днем в воскресенье в дежурную часть позвонили жители города и сообщили о пьяном водителе за рулем автомобиля Skoda Yeti. Машину и ее владельца сотрудники муниципальной службы Полка ДПС нашли около дома №39 на улице 2-я Юго-Западная.

По данным ведомства, за рулем был мужчина 1983 года рождения, у него зафиксировали сильнейшее состояние опьянения: алкотестер показал 1,502 мг/л. Гражданин практически не стоял на ногах, говорят в полиции.

Водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Автомобиль был отправлен на эвакуаторе на спецстоянку.

