В Татарстане настоятель храма пытался убить собаку

На Youtube выложили видео, где Бугульминский прихожанин храма, хотел отдать собаку которая охраняла территорию, на усыпление. Видео получило огромную негативную реакцию среди зрителей.

В самом видео прихожанин Геннадий Абашев, рассказал, что работает в храме садовником. Семь лет назад на территории храма завели щенка алабая для охраны. Пёс служил верой и правдой. В феврале 2019, в храме сменился настоятель, им стал отец Алексей, именно он и настоял на том чтобы от пса избавились. Новый настоятель объяснил, что его матушка не любит животных.



Позже деньги на еду собаки пришлось собирать всем неравнодушным, так как Алексей отказывался выделять на неё средства. А после очередной просьбы помочь, Алексей уволил садовника Геннадия. Матушка предложила усыпить собаку или отправить в приют для собак.

Чуть позже после публикации видео, откликнулись активисты сообщества “Право на жизнь” которые забрали собаку на передержку и сейчас ищут ей новый дом. Далее, в это же время в сети появилось видео опровержения от настоятеля храма. В видео он отрицает этот инцидент.