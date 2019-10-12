Казанцы поддержали возвращение смертной казни, но с оговорками

Вчера в группе Госдумы "В контакте" появился опрос. Россиян спрашивали мнение по поводу допустимости смертной казни для педофилов и убийц детей.

Россияне идею поддержали

Казанцы с мнением жителей других регионов, как показал опрос, солидарны: подавляющее большинство проголосовавших высказалось за необходимость смертной казни.

Казанцы тоже проголосовали

Однако в комментариях жители Казани высказали опасения:

"По этим статьям сажают по заявлению и без каких либо доказательство!!!!!!А на край там знают как признание добивать!!!!!!!"

"Нужна , но только в том случае, что есть аргументы и факты 100 % доказательство , что человек виновен , к сожалению очень много невинных сидят а преступники на свободе !"

"Она нужна, но и должна быть доказательная база против этого человека, а не просто «взять» и приговорить.

Помню случай был, мужчина тренер в фитнес центре сел заполнять журнал на диван, рядом села маленькая девочка, так вот его обвинили в педофилии, маразм крепчает."

"Нет, не нужна. Даже при советской власти, которая не была такая карательная, как сейчас, по делу Андрея Чикатило приговорили двух невиновных. А с нынешней системой будут казнены невиновные, у которых выбили показания." (орфография и пунктуация авторов сохранена)

Добавим, что в Кремле уже прокомментировали предложение: как передает ТАСС, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос возможности снятия моратория на смертную казнь не обсуждается.