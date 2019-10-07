Строили 15 лет: до конца года в Казани обещают сдать еще один проблемный дом

В ЖК Миллениум Сити состоялось совещание по вопросам завершения строительства объекта. Об этом рассказали в Фонде поддержки дольщиков РТ.

Сейчас строительство идет согласно графику, подрядчик вышел на финальный этап строительно-монтажных работ. Уже 14 октября гендиректор строительной компании "Бриз" планирует подать документы на итоговую проверку в Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан. Ожидается, что к концу года ключи от квартир получат более 200 казанцев.

Напомним, что строительство ЖК началось в 2004 году, застройщик обанкротился, а в 2012 году работы на объекте были заморожены.