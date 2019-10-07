Киноцентр «Ривьера» в Казани вновь продают на «Авито». Цена упала на 180 млн

На «Авито» вновь размещены два объявления о продаже торгово-развлекательного центра «Ривьера» на ул. Фатыха Амирхана в Казани. Объект общей площадью в 22,7 тыс. кв. м. оценен в 709,5 млн рублей. В описании отмечается, что комплекс на набережной Казанки продается вместе с пирсом. Впервые объявления о продаже киноцентра «Ривьера» появились в апреле, тогда цена вопроса составляла 887 млн рублей.

В состав здания, построенного в 2007 году, входят пятизальный кинокомплекс, боулинг на 10 дорожек, комплексы ресторанов, кафе, фаст-фудов и дискотек, а также двухъярусный ночной клуб, мужской клуб и игровая зона. Продавцы уверяют, что здание находится в отличном состоянии и дополнительных вложений не требует.

Реализация имущества РК «Ривьера» происходит в связи с банкротством владельца комплекса из-за претензий Агентства по страхованию вкладов на 156,9 млн рублей. АСВ представляло интересы Татфондбанка.