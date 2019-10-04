В Татарстане «вторичка» подорожала на 14%. Это максимум по России

В Татарстане цены на вторичном рынке жилья за год выросли на 14,1%, это максимальный показать роста цен в стране. Средняя стоимость квадратного метра «вторички» в РТ составила 47 053 рубля. За третий квартал цена в регионе выросла лишь на 0,26%. «Авито Недвижимость» проанализировали расценки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 13% выросли цены на вторичном рынке жилья Иркутской области, на 11,02% - в Ленинградской области. Средний рост цен по стране составил 7,4%, квадратный метр «вторички» в России в среднем стоит на сегодня 65 400 рублей. Это максимальная цена, начиная с середины 2015 года.

«Вторичка» подорожала во всех крупных регионах страны, кроме Саратовской, Самарской и Ростовской областей – здесь цены упали всего на 0,2-0,4%. На сегодняшний день самые дешевые квартиры можно купить в Челябинской области (30,3 тыс. за квадрат), в Алтайском крае (35,6 тыс.) и Пермском крае (36,9 тыс.). Самая дорогая жилплощаlь по традиции в Москве – 216 тыс. руб. за 1 кв.м. и Петербурге – 134 тыс.