Полицейский из Казани покончил с собой в здании МВД

По сообщениям телеграмм-канала "Омбудсмен полиции", сегодня в тире МВД в ходе стрельб был смертельно ранен 32-летний капитан полиции Марат Абзалеев. Позже в этом же источнике появилось уточнение: мужчина покончил с собой.

Фото телеграмм-канала

Информацию об огнестрельном ранении подтвердили в пресс-службе ведомства, пишет "БИЗНЕС Online". Известно, что полицейский скончался в машине скорой помощи, когда его пытались доставить в больницу. В МДВ проведут служебную проверку.

Добавим, что за 2019 год это второй случай в Казани: в марте в отделе "Сафиуллина" нашли мертвым 26-летнего следователя.