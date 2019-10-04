На должность главного архитектора Казани претендует чиновник с Ямала

В мэрии Казани назвали 4 претендентов на пост главного архитектора города. Как сообщает ИА "Татар-информ", это директор ООО «АДТ» Ильсияр Тухватуллина - казанский архитектор, автор знаменитого ЖК «Берег» и торгово-офисного центра «Сибирские номера»; заместитель главного архитектора Тимур Кадыров, генеральный директор ООО «Зодчество» Тагир Нуреев, автор проекта масштабной реконструкции площади Батенчука в старой части Набережных Челнов; а также заместитель директора НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Владимир Спиридонов, ранее работавший на посту главного архитектора Ноябрьска.

Известно, что претенденты должны представить проект поэтапной реновации улицы Родина, а также свое видение развития столицы РТ.

Напомним, предыдущий главный архитектор Казани - Татьяна Прокофьева - заявила об уходе с этого поста в июне 2019 года.