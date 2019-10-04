В Казань приедет мастер ролевых игр из Палестины

С 1 по 4 ноября в столице РТ пройдет 29-ый конвент любителей фантастики, ролевых игр и толкиенистики "Зиланткон".

Площадкой проведения станет КДК имени Ленина, организаторы обещают более 250 различных мероприятий: мастер-классов, лекций, концертных программ и костюмированных балов.

Гостем "Зиланткона" станет мастер ролевых игр из Палестины: Риад Валид Мустафа расскажет о становлении ролевых игр и их стиле в арабском мире.

Мероприятия будут идти с 10 до 22 часов, посетить их могут все желающие. Ночную программу конвента смогут увидеть только его непосредственные участники, добавили в мэрии Казани.