«От этой торговли грязь и бардак»: в Казани разберутся с незаконными магазинами

С начала года в Казани демонтировано более двух сотен незаконных торговых точек. Однако, как сообщают в мэрии города, несанкционированные магазины "мигрируют" во дворы многоквартирных жилых домов. При этом на размещение таких объектов необходимо согласие жителей, но многие предприниматели обходятся без него. Демонтировать подобные объекты можно только через суд, говорят власти Казани.

Чтобы предотвратить размещение незаконных торговых объектов на придомовых территориях, в Исполкоме разрабатывают действенный правовой механизм. Об этом рассказал председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов. По его словам, планируется внести изменения в решение Казгордумы о демонтаже объектов несанкционированной торговли.

"Есть пробел в нормативных актах, который нам нужно устранить. Пока жители домов разберутся, что они за это не голосовали, на территории их домов уже появятся торговые точки. Мы все это видели: грязь, бардак от этой торговли во дворах многоквартирных жилых домов. Эти предприниматели не только не платят налоги, но и торгуют фальсифицированным товаром, а это уже касается здоровья жителей и гостей столицы", - добавил мэр города Ильсур Метшин.

В мэрии также отметили, что готовы поддержать предпринимателей, переходящих в правовое поле.