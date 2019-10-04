Казань вошла в тройку городов, напоминающих туристам Европу, пишут "РИА Новости".

Так, эксперты туристического поисковика опросили более 120 тыс пользователей соцсетей и выяснили, какие российские города больше всего напоминают им Европу. На основе ответов и был составлен рейтинг. По мнению респондентов, Санкт-Петербург больше других российских городов похож на европейский.

- Петербургская архитектура выделяется на фоне остальных мест в России. Особенно это чувствовалось во время чемпионата мира по футболу, - говорится в сообщении.

Вторым по популярности стал Калининград. Там сохранилась прусская архитектура. Кроме того, путешественники отмечают, что и менталитет калининградцев отличается от жителей остальной части страны.

Столица Татарстана также туристам напоминает Европу.

- Ухоженный красивый город с современными набережными и средневековыми постройками, хорошими дорогами и развитой инфраструктурой. На территории Кремля в Казани соседствуют православные храмы, мечеть и одна из самых высоких падающих башен в Европе, - отмечают туристы.