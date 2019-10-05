В Татарстане на трассе столкнулись две легковушки, погиб 6-летний ребенок

В Лениногорском районе Татарстана в результате лобового столкновения двух легковушек погиб 6-летний ребенок. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, авария произошла накануне на 9-м километре Ромашкино – Куакбаш – Каркали.

- По предварительным данным, 44-летняя женщина за рулем "Киа" при обгоне не убедилась в безопасности маневра и лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем, за рулем которого находился 26-летний водитель, - рассказали в МВД.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончался 6-летний пассажир одной из иномарок. Также травмы получили оба водителя и 7-летний пассажир.

В настоящее время выясняются все подробности ДТП.