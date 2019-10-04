Назвали восемь приборов, накручивающие счетчик, когда мы спим или на работе

Каждый из нас бывал удивлен сумме за электроэнергию, указанной в квитанции, многие после этого думают, что счетчик неисправен и накручивает лишние киловатты. Но на самом деле у каждого в квартире есть приборы, незаметно крадущие электроэнергию, на которые мы попросту не обращаем внимания… Как вы думаете что это? Какие приборы у вас всегда включены в розетку?

Холодильник

Холодильник работает круглосуточно и потребляет более 750 ватт в сутки. За месяц набегает 22,5 киловатт, а за год — минимум 270 киловатт в год. В некоторых моделях расход достигает 450 киловатт. Это зависимости от размера техники, ее энергоэффективности и температуры воздуха в квартире.

Электрический чайник

Когда мы кипятим чайник, то он потребляет много электроэнергии. К примеру, в сутки он работает примерно час и за это время потребляет примерно 2-3 киловатта. А за месяц — 60-90 кВт.

Телевизор

Телевизор - один из главных похитителей электричества. Так, выключая его только пультом — он переходит в спящий режим, а не выключается. В этом состоянии он потребляет примерно 25 ватт в сутки или примерно 750 Вт в месяц, при этом если у вас в квартире несколько телевизоров, то умножайте еще и на их количество.

Приставки цифрового телевидения

TV-приставки в режиме stand by потребляют примерно 22 — 25 ватт электроэнергии в сутки. А если она включена вместе с телевизором, то за сутки они тратя около 150-200 ватт в сутки, а в месяц до шести киловатт.

Компьютер

Многие из нас не выдергивает вилку из розетки, когда выходит из компьютера или ноутбука. В результате он крадет электроэнергию. Так, за месяц набегает примерно 100 ватт или три киловатта за месяц.

Зарядное устройство

Часто оставляете зарядку в розетке даже в то время, когда не заряжаете свои гаджеты? Оказывается, что они даже в таком состоянии потребляют электричество. В день выходит около 1,2 — 1,5 ватта в день, а за год — почти 16,5 киловатт.

Техника с таймером

Техника с таймером безусловна очень полезна в использовании, но она крадет электроэнергию, даже когда выключена. Так, духовка с таймером в режиме ожидания съедает до 110 ватт в день, или 3,3 киловатта в месяц.

Стиральная машина

На одну стирку нужно 1-2 киловатт и если стирать ежедневно, то за месяц выйдет 30-60 киловатт. Расход можно снизить почти в два раза, если уменьшить температуру и длительность цикла. А стиральная машина с таймером будет потреблять около 20-30 ватт в сутки.

Итак, если хотите экономить, то выключайте из розетки все бытовые приборы, когда не пользуетесь ими.А также покупайте технику с высоким классом энергоэффективности — самым высоким считается А+++.