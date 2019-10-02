Казанцев приглашают «засветиться» в кино

В одной из групп в социальных сетях появилось объявление о наборе массовки для съемок фильма.

Сообщается, что они будут проходить в музыкальном пространстве Werk на Габдуллы Тукая, 115 корпус Б, организаторы обещают шоу профессиональных танцоров. Внешний вид актеров массовки - как на выход в клуб, уточнили авторы объявления.

Платить за участие в съемках не будут, но актерам "из народа" предоставят чай, печенье и развоз до дома после завершения.

Известно, что проект - это документальный фильм о казанских танцорах, ученых и политиках. Съемки пройдут 10 октября с 20:00 до 23:00.