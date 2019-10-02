За взятку в 20 тысяч казанское предприятие оштрафовали на 1 миллион

По инициативе Приволжской транспортной прокуратуры юридическое лицо оштрафовано за коррупцию.

Как сообщают в ведомстве, в марте 2016 года заместитель генерального директора по продажам и логистике АО "Кварц" дал взятку в 20 тысяч рублей заместителю начальника по грузовой работе железнодорожной станции "Юдино". За эти деньги сотрудник железной дороги "не заметил" факта перегруза вагонов предприятия. Таким образом, "Кварц" избежал дополнительных расходов и штрафа.

Оба участника незаконной сделки привлечены к уголовной ответственности. Предприятие "Кварц" за дачу взятки заплатит штраф в 1 миллион рублей.