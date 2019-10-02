Врачи назвали 5 причин появления прыщей у взрослых

Акне принято считать подростковым явлением, однако проблемы с кожей часто наблюдаются и у людей, давно вышедших из пубертатного возраста. Эксперты назвали 5 причин, по которым на коже могут возникнуть неприятные очаги воспаления.

Неправильное питание. Самый очевидный, но важный фактор. Здоровье кожи зависит от того, что человек ест. Так, ученые доказали, что продукты с высоким гликемическим индексом, жирное и сладкое, фастфуд и иногда молочные продукты могут вызывать появление прыщей.

Антибиотики. Убивая болезнетворные бактерии, антибиотики не оставляют шанса и полезным: они плохо влияют на кишечную флору, отчего на лице могут возникнуть прыщи. Конечно, речь не идет о случаях, когда антибиотиками лечат сами акне, в таких случаях таблетки назначает врач.

Стафилококк. Человек может мучиться от высыпаний и не знать, что он болен. Многочисленные и непроходящие гнойные прыщи - повод сходить к врачу. Дальнейшие действия по излечению также подскажет медик.

Стресс. Когда человек нервничает, организм увеличивает поставки адреналина в кровь, что приводит к повышению уровня гормона стресса - кортизола, и нарушает гормональный баланс организма. Также стресс влияет на выработку тестостерона, который провоцирует повышенное образование кожного сала.

Неправильный уход. Уход за кожей - еще один кит, на котором держится ее здоровье и красота. При выборе средств нужно исходить из типа кожи, и помнить, что чрезмерная и агрессивная очистка только простимулирует выработку сала. Также использование слишком плотных кремов и декоративной косметики может закупорить поры, что приведет к образованию гнойников.