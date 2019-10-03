Женщина из Казани родила на отдыхе в Турции раньше срока. Малыша эвакуировали

2 октября из Антальи в Казань эвакуировали месячного малыша, родившегося в Турции раньше срока. Эвакуацию провели через регулярный авиарейс с транзитной пересадкой в Москве.

«Девочка родилась в Турецкой Республике преждевременно и получала квалифицированную медицинскую помощь в одном из госпиталей Антальи. После стабилизации состояния ребенка и признания его транспортабельным стало возможным перевезти маленькую пациентку для дальнейшего выхаживания в Казань, где проживают её родители», - сообщает Генеральное консульство России в Анталье.

Сообщается, что ребенка эвакуировали в сопровождении медиков, а в аэропорту Казани ее передали специализированной неонатальной бригаде для дальнейшей госпитализации.