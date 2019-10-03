Из школы в неизвестном направлении. В РТ четвертый день ищут пропавшую школьницу

В Заинске четвертый день ищут пропавшую 14-летнюю Анжелику Евтееву. Девочка вышла из школы № 6 во вторник, 1 октября, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. На связь с родными девушка не выходит, хотя с аккаунта в соцсети регулярно бывает онлайн. Сообщается, что девочка проживает с бабушкой.

«Родители у неё есть, за это не переживайте, и мама и папа и бабушки и Дедушка, раз вы все такие герои в комментариях это писать, напишите лично мне. Скидывать скрины, что она была в онлайне не нужно, мы обо всем знаем», - пишут близкие девушки. (орфография и пунктуация автора сохранена.

Анжелика была одета: синяя куртка, голубые джинсы, школьная форма. Рост 150-155, глаза голубые, волосы светлые короткие.

Если вам что-либо известно, о нахождении пропавшей, звоните: 89047151124 или 02.