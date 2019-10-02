В Казани появилось отделение банка «Открытие», объединенное с кофейней Starbucks

3 октября 2019 года в центре Казани торжественно открылся офис банка «Открытие» нового формата, объединенный с международной кофейней «Starbucks». В новом отделении банка клиенты смогут получить любую банковскую услугу: от снятия наличных средств до получения ипотеки, а также насладиться чашечкой вкусного кофе.

В операционном офисе «На Баумана» представлена вся линейка продуктов банка, офис способен обслуживать до 200 клиентов ежедневно.

На первом этаже разместилась универсальная фронт-линия по предоставлению банковских продуктов физическим и юридическим лицам и кофейня. На втором этаже находятся кассы, зона премиального обслуживания и центр ипотечного кредитования. Отделение оснащено переговорными комнатами, что обеспечивает удобство обслуживания, а также гарантирует конфиденциальность при проведении деловых переговоров и встреч.

В офисе установлены четыре банкомата: два из них внутри офиса с ограниченным доступом и еще два установлены в зоне 24, что позволяет клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции получения и внесения наличных денег, проводить переводы и платежи.

Также в отделении «На Баумана» есть бесплатный доступ в интернет и инфосистема, с помощью которой клиенты банка могут решить многие финансовые вопросы самостоятельно.

«Мы рады открыть двери для наших клиентов в просторном, современном и комфортном отделении банка. Оно уникально для региона! Этот офис находится на центральной пешеходной улице города, где гуляют не только горожане, но и гости Казани, поэтому мы решили создать именно здесь уникальный проект, который позволит нашим клиентам оперативно решить все свои банковские вопросы и при желании выпить кофе международной популярной сети «Starbucks». Подобного проекта банковских офисов в Татарстане нет», - отметил управляющий банка «Открытие» в РТ Дамир Габдулхаков.

Режим работы офиса «На Баумана» (ул. Пушкина, дом 9/51):

понедельник-пятница с 09.00 до 19:00 часов;

суббота и воскресенье – выходные дни.

Телефон: 8 800 700-78-77.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»).