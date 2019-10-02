Узбекское кино и бесплатные фотосессии: куда сходить в Казани 5-6 октября

Предстоящие выходные в Казани обещают быть теплыми, а значит, нет причин сидеть дома! Тем более, в городе в эти два дня пройдут самые разные события. Prokazan.ru собрал самое интересное на первый уик-энд октября.
Дни узбекского кино: фантастика, боевик и документалка
В субботу в кинотеатре “Мир” продолжат показывать узбекские фильмы. За вечер зрители смогут увидеть три картины: «Абдулладжон» - о приключениях маленького инопланетянина в узбекском селе; «Древний Самарканд» - документальный фильм об одном из крупнейших городов Узбекистана; «За чертой спокойствия» - военный боевик.
Когда - 5 октября
Где - Достоевского, 30
Во сколько - 17:10, 19:00, 19:30
Вход - бесплатно
Фотосессии в парках Казани: листья, трактор и питомцы
В эти выходные в 4 парках будут бесплатно фотографировать всех желающих. В субботу фотосессию проведут в парке “Комсомолец” и имени Урицкого, в воскресенье - на второй очереди бульвара “Белые цветы” и в Лядском саду. Для каждого парка выбрана своя тематика: в “Комсомольце” - семейная, в парке Урицкого - индустриальная зона с трактором, на бульваре можно сфотографироваться со своими домашними животными, в Лядском саду устроят осенний пикник. Кстати, на мероприятия нужна регистрация, а на фотосессию в Лядском саду мест уже нет.
Когда - 5 и 6 октября
Где - парки Урицкого и “Комсомолец”, бульвар “Белые цветы”, Лядской сад
Во сколько - с 10:00 до 12:00
Вход - бесплатно
Матч “УНИКС - Астана”: баскетбол и шоу
6 октября УНИКС сыграет свой первый домашний матч в этом сезоне. Соревнования пройдут в “Баскет-холле”, зрителям обещают не только спорт, но и красочное шоу в перерывах. Вчера УНИКС уже сыграл первый мачт сезона в Еврокубке, команде не удалось справиться с хозяевами площадки.
Когда - 6 октября
Где - Спартаковская, 1
Во сколько - 18:00
Вход - от 190 до 390 рублей, есть скидки пенсионерам и школьникам
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“Психея” на фабрике Алафузова: верните мой 2007
В воскресенье в арт-пространстве выступит группа “Психея”. Если кто не помнит, ребята играют пост-индастриал и альтернативный рок. Когда-то они были легендой, а сейчас в Казань приехали с туром в честь 15-летия своего первого альбома.
Когда - 6 октября
Где - Гладилова, 55а
Во сколько - 19:00
Вход - 900 рублей
+Бонус: любителям всего японского
Спектакль и японская музыка
В субботу в 19 часов на разных площадках одновременно стартует два мероприятия, связанных с японской культурой.
В “Смене” пройдет концерт мультиинструменталиста Хико Нацуаки. Он играет на мелодической гармонике, варгане, обертоновой флейте и других этнических музыкальных инструментах.
В казанском камерном театре “Сдвиг” покажут постановку по мотивам пьесы японского драматурга Кобо Абэ «Призраки среди нас». Легко ли обмануть человека и заставить его поверить во что-то? Узнаете из спекталкя.
Когда - 5 октября
Где - Бурхана Шахиди,7 / Лобачевского, 11/27
Во сколько - 19:00
Вход - 300 рублей / 500-600 рублей.
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