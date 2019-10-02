Узбекское кино и бесплатные фотосессии: куда сходить в Казани 5-6 октября

Предстоящие выходные в Казани обещают быть теплыми, а значит, нет причин сидеть дома! Тем более, в городе в эти два дня пройдут самые разные события. Prokazan.ru собрал самое интересное на первый уик-энд октября.

Дни узбекского кино: фантастика, боевик и документалка

В субботу в кинотеатре “Мир” продолжат показывать узбекские фильмы. За вечер зрители смогут увидеть три картины: «Абдулладжон» - о приключениях маленького инопланетянина в узбекском селе; «Древний Самарканд» - документальный фильм об одном из крупнейших городов Узбекистана; «За чертой спокойствия» - военный боевик.



Когда - 5 октября

Где - Достоевского, 30

Во сколько - 17:10, 19:00, 19:30

Вход - бесплатно



Фотосессии в парках Казани: листья, трактор и питомцы

В эти выходные в 4 парках будут бесплатно фотографировать всех желающих. В субботу фотосессию проведут в парке “Комсомолец” и имени Урицкого, в воскресенье - на второй очереди бульвара “Белые цветы” и в Лядском саду. Для каждого парка выбрана своя тематика: в “Комсомольце” - семейная, в парке Урицкого - индустриальная зона с трактором, на бульваре можно сфотографироваться со своими домашними животными, в Лядском саду устроят осенний пикник. Кстати, на мероприятия нужна регистрация, а на фотосессию в Лядском саду мест уже нет.



Когда - 5 и 6 октября

Где - парки Урицкого и “Комсомолец”, бульвар “Белые цветы”, Лядской сад

Во сколько - с 10:00 до 12:00

Вход - бесплатно

Матч “УНИКС - Астана”: баскетбол и шоу

6 октября УНИКС сыграет свой первый домашний матч в этом сезоне. Соревнования пройдут в “Баскет-холле”, зрителям обещают не только спорт, но и красочное шоу в перерывах. Вчера УНИКС уже сыграл первый мачт сезона в Еврокубке, команде не удалось справиться с хозяевами площадки.

Когда - 6 октября

Где - Спартаковская, 1

Во сколько - 18:00

Вход - от 190 до 390 рублей, есть скидки пенсионерам и школьникам

“Психея” на фабрике Алафузова: верните мой 2007

В воскресенье в арт-пространстве выступит группа “Психея”. Если кто не помнит, ребята играют пост-индастриал и альтернативный рок. Когда-то они были легендой, а сейчас в Казань приехали с туром в честь 15-летия своего первого альбома.

Когда - 6 октября

Где - Гладилова, 55а

Во сколько - 19:00

Вход - 900 рублей

Спектакль и японская музыка

+Бонус: любителям всего японского

В субботу в 19 часов на разных площадках одновременно стартует два мероприятия, связанных с японской культурой.

В “Смене” пройдет концерт мультиинструменталиста Хико Нацуаки. Он играет на мелодической гармонике, варгане, обертоновой флейте и других этнических музыкальных инструментах.

В казанском камерном театре “Сдвиг” покажут постановку по мотивам пьесы японского драматурга Кобо Абэ «Призраки среди нас». Легко ли обмануть человека и заставить его поверить во что-то? Узнаете из спекталкя.

Когда - 5 октября

Где - Бурхана Шахиди,7 / Лобачевского, 11/27

Во сколько - 19:00

Вход - 300 рублей / 500-600 рублей.



