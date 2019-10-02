В мэрии Казани рассказали, когда откроют 4 новые станции метро

4 новые станции метрополитена в Казани планируют открыть к 2023 году. Информация об этом размещена в сборнике документов и правовых актов мэрии города.

Планируется, что через 4 года начнут работу станции "Улица Юлиуса Фучика", "10-й микрорайон", "100-летие ТАССР" и "Улица Академика Сахарова". Максимальное расстояние между станциями - около 2 километров , минимальное - 800 метров.

Добавим, что новая линия метрополитена будет подземная, мелкого заложения, с трехпролетными монолитными станциями и двумя вестибюлями на каждой.