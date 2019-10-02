«Жертвы перестройки» могут стать льготниками

С инициативой создания новой группы льготников выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Об этом пишет издание "RT" со ссылкой на текст обращения депутата в адрес Министра труда РФ.

По мнению депутата, реформы в разных сферах жизни в конце 1980-х годов стали катастрофой для граждан бывшего СССР. В больше степени пострадали люди от 25 до 45 лет, в стране снизилась рождаемость и возросла смертность, многие приобрели тяжелые заболевания.

Чернышов предлагает предоставить категории граждан, которых он обозначил как "жертвы перестройки", субсидии и льготы. Какие конкретно, в обращении депутат не уточняет.