ФК «КАМАЗ» наказали за запертых в клетке фанатов «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (далее КДК РФС) оштрафовал челнинский клуб «КАМАЗ» на 100 тысяч рублей за инцидент с запертыми на трибуне болельщиками «Спартака». Пишет Sports.ru со ссылкой на главу КДК Артура Григорьянца.

Напомним, на матче 25 сентября ФК «КАМАЗ» разместил болельщиков гостей в секторе, огороженном железной клеткой, «Спартак» увидел в действиях организаторов матча нарушение прав своих болельщиков.

«В заседании принимали участие представители «Спартака», «КАМАЗА» и РФС. «КАМАЗ» не соблюл требования безопасности. Отсутствовал контроль со стороны ЧОПа. То ограждение, которое было на стадионе «КАМАЗА», не было в плане мероприятий по обеспечению безопасности. Это ограждение имело самостоятельный характер, оно не было соединено с центральной трибуной. Там было четыре двери. Они были очень узкими и не предусмотрены для большого потока людей. Более того, две двери закрывали. Такие действия «КАМАЗА» мы посчитали неприемлемыми для болельщиков», - сообщил Григорьянц.

Комитет обязал «КАМАЗ» следующий матч провести на нейтральном стадионе.