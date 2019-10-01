Делить больше нечего. В Татарстане мужчина сжег дотла дом бывшей жены

36-летний житель села Татарская Беденьга в Тютюшевском районе РТ решил отомстить бывшей жене. И вечером 1 октября поджег ее дом, в котором когда-то семья жила вместе. Сообщается, что разъяренный бывший муж был пьян.

Мужчина сообщил правоохранителям, что сейчас они с супругой делят имущество, как раз указанный дом в него и входил. Дом сгорел полностью, так что теперь супругам делить нечего, чудом никто не пострадал.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.