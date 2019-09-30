Сделал и положил в шкаф: казанца обвиняют в изготовлении и хранении взрывчатки

В Московском районном суде стартовал судебный процесс в отношении 25-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном изготовлении и хранении взрывчатки, сообщают в ведомстве.

Следствие предполагает, что казанец в домашних условиях изготовил взрывчатое вещество, а затем хранил его в шкафу. В сентябре 2018 года полицейские провели обыск в квартире фигуранта дела, взрывчатку нашли и изъяли.

Свое отношение к предъявленному обвинению молодой человек не признает, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ.