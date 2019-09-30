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Отравились шаурмой. В Бугульме закрыли кафе «Донер кебаб»

Cегодня, 12:39 91 2 Автор: prokazan.ru

Роспотребнадзор по РТ приостановил работу кафе «Донер кебаб» в Бугульме по ул. Ямашаева. В Бугульминский отдел управления поступило три экстренных извещения о регистрации сальмонеллеза и острой кишечной инфекции. Выяснилось, что все пострадавшие ели шаурму, произведенную ИП Юсифовым Ш.Г. в указанном кафе.

В результате обследования в кафе были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Производственные помещения были грязными, у персонала отсутствовали медкнижки, не проводились в заведении мероприятия по дератизации и дезинсекции, кроме того отсутствовало необходимое количество моечного оборудования и др.

По решению Бугульминского городского суда деятельность кафе приостановлена до устранения нарушений.

 

комментарии

Лор
0
01 октября 2019
13:36
Эти позорные ларьки от которых воняет прогорклым маслом вообще все бы позакрывать, на остановке стоять невозможно бывает
Русский обыватель
0
01 октября 2019
13:38
Только в путинской рашке люди от безденежья едят некачественный фастфуд и травятся им на радость пенсионному фонду.

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