Отравились шаурмой. В Бугульме закрыли кафе «Донер кебаб»

Роспотребнадзор по РТ приостановил работу кафе «Донер кебаб» в Бугульме по ул. Ямашаева. В Бугульминский отдел управления поступило три экстренных извещения о регистрации сальмонеллеза и острой кишечной инфекции. Выяснилось, что все пострадавшие ели шаурму, произведенную ИП Юсифовым Ш.Г. в указанном кафе.

В результате обследования в кафе были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Производственные помещения были грязными, у персонала отсутствовали медкнижки, не проводились в заведении мероприятия по дератизации и дезинсекции, кроме того отсутствовало необходимое количество моечного оборудования и др.

По решению Бугульминского городского суда деятельность кафе приостановлена до устранения нарушений.