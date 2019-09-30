Тяжелая победа: «Ак Барс» обыграл «Нефтехимика» со счетом 3:2

Вчера на "Татнефть Арене" прошел первый "Нефтяной матч" между казанским "Ак Барсом" и нижнекамским "Нефтехимиком". Его приурочили к 15-летию сотрудничества "Татнефти" и "Ак Барса".

Казанский клуб вышел на лед в новой форме цвета нефти, это альтернативный комплект, который будут использовать на матчах в выходные дни и праздники.

Матч начался очень активно, ближе к концу периода «Ак Барс» провёл пару хороших атак с бросками и заработал большинство: Павел Порядин получил 2 минуты. Во втором периоде команды показали яркую игру, на перерыв ушли уже со счетом 2:1 в пользу хозяев. После перерыва Андрей Педан забил свою третью шайбу за три матча. Несмотря на попытки "Нефтехимика" и игру 6 на 4, «Ак Барс» одержал тяжёлую победу со счётом 3:2 и поднялся на 1-е место в Восточной конференции.

Следующий матч "Ак Барс" сыграет уже завтра против питерского СКА, сообщают на официальном сайте ХК.